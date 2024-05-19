Хуснуллин поблагодарил руководство Татарстана за высокий уровень организации KazanForum

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, подводя итоги прошедшего в Казани юбилейного XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», поблагодарил руководство Татарстана за организацию мероприятия на высоком уровне.

«Отдельное спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и всей его команде за высочайший уровень организации и традиционно теплый прием», — написал зампред Правительства РФ в своем телеграм-канале.

Он также выразил признательность представителям СМИ, освещавшим мероприятия форума и рассказывавшим своей аудитории о важных решениях и договоренностях о сотрудничестве, заключенных на полях международного события.

«Сегодня как никогда важно, чтобы о нашей доброй воле и предложениях перспективного стратегического партнерства узнали как можно больше людей во всем мире», — подчеркнул Хуснуллин.

Международный экономический форум проходил в Татарстане с 14 по 19 мая. Всего было организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина