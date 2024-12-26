Хуснуллин поблагодарил Минниханова за активность РТ в реализации проектов инфраструктуры

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за активное участие в реализации инфраструктурных проектов. Также за активность в данной сфере политик похвалил руководителей Чеченской Республики, Нижегородской области, Республики Адыгея, Республики Северная Осетия – Алания и Пензенской области, пишет ТАСС.

«Хочу поблагодарить глав регионов за ту активную работу, которая ведется», - сказал Хуснуллин.

Как добавил спикер упомянутые регионы по итогам года находились в «зеленой зоне».

На итоговом штабе Хуснуллин также отметил, что строительная отрасль заканчивает 2024 год достаточно хорошо, несмотря на все сложности.

Отдельно спикер затронул работу на национальным проектам.

«С высокими показателям завершаем работу по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». По итогам года уже видим, что будет введено не менее 105 млн кв. метров жилья, уложено порядка 139 млн кв. м асфальтобетона. В течение года в работе штаба особое внимание уделяли исполнению регионами федеральных и национальных проектов и программ, реализации инфраструктурных проектов за счет инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, средств Фонда национального благосостояния, а также вопросам ЖКХ и дорожной деятельности. Отмечу, что в этом году показывали наилучшие результаты работы и чаще всего становились лидерами по реализации программ Чеченская Республика, Нижегородская область, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия - Алания, Пензенская область и Республика Татарстан, также высокие показатели у Оренбургской и Амурской областей», – сказал он, подчеркнув работу каждого региона.

Хуснуллин также напомнил, что в следующем году власти начинают работу по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в рамках которого определены основные приоритеты работы до 2030 года.

«Одними из ключевых направлений станут модернизация коммунальной инфраструктуры, обновление общественного транспорта и в целом комплексное развитие территорий. Хочу поблагодарить за активное участие всех членов штаба! Мы работаем одним тесным коллективом и вырабатываем огромное количество стратегических решений. Отмечу, что в целом нам удалось выполнить все задачи и мы продолжим делать все, чтобы жизнь наших людей в стране становилась как можно лучше», - отметил Хуснуллин.