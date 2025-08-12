Хуснуллин по видеосвязи поприветствовал участников автопробега БРИКС

Второй этап автопробега БРИКС по скоростному маршруту Екатеринбург-Москва стартовал в столице Татарстана у стен Казанского Кремля. К участникам мероприятия по видеосвязи обратился заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что М-12 – один из крупнейших инфраструктурных проектов страны. В июле Президент России Владимир Путин запустил движение до Екатеринбурга. Теперь можно доехать от Урала до Санкт-Петербурга без единого светофора.

«Это открывает новые возможности и для людей, и для страны. Поездки стали быстрее, комфортнее и безопаснее. Также хороший стимул получило развитие внутреннего туризма. По маршруту М-12 расположены многие красивые российские города и населенные пункты, и вы сможете познакомиться с их наследием и культурой. Уверен, что это мероприятие будет способствовать еще большему укреплению дружбы и доверия между странами БРИКС», – заявил Хуснуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2025 году Татарстан продолжает масштабную модернизацию дорожной сети, укрепляя логистические маршруты и транспортную инфраструктуру. Эти меры способствуют экономическому росту и повышению качества жизни в регионе.

По инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова на дорожные работы в текущем году дополнительно направлено 20 млрд рублей, благодаря чему общий бюджет программы превысил 79 млрд рублей. Эти средства позволят отремонтировать более 1,3 тыс. км дорог, включая магистрали Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Особое внимание уделяется районам республики: работы ведутся в 12 муниципалитетах – от Агрызского до Чистопольского. Помимо основных трасс, программа включает ремонт подъездов к СНТ, фермерским хозяйствам и детским лагерям, что особенно важно для развития сельских территорий.

В Заинском районе уже завершен капитальный ремонт участка федеральной трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск протяженностью 1,4 км (км 72,5 – км 73,9). Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при общем финансировании 42,3 млн рублей (33,4 млн – федеральный бюджет, 8,9 млн – республиканский).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал ключевую роль дорожной сети в экономике региона.

«Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры – неотъемлемый фактор динамичного развития Татарстана. Мы уделяем особое внимание не только качеству покрытия, но и безопасности движения», – отмечал он.

До конца года планируется завершить ремонт ключевых участков, включая трассы федерального значения, и продолжить реализацию долгосрочной программы.

В прошлом году на дорожное строительство в республике было направлено 82,9 млрд рублей. Среди крупных объектов: Обход Набережных Челнов и Нижнекамска (79 млрд); платная трасса Алексеевское – Альметьевск (102 млрд); участки Вознесенского тракта (39,4 млрд).

Развитие дорожной сети способствует привлечению инвестиций и укреплению статуса Татарстана как международного делового центра. В 2024 году республика успешно провела XVI саммит БРИКС, Игры Будущего и KazanForum, подтвердив свою роль в глобальной экономике.