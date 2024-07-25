Хуснуллин: По программе «Чистая вода» в РФ построили и обновили 1214 объектов

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О результатах работ по строительству новых и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения, в том числе по проекту «Чистая вода», рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная цель федерального проекта «Чистая вода». За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года», – сообщил вице-премьер.

За первую половину этого года в эксплуатацию введен 31 новый объект в 19 регионах России, в том числе и в Татарстане. В Нурлате построили и запустили станцию водоподготовки. Она пришла на смену городскому водозабору, построенному более 50-ти лет назад. Новая станция позволила обеспечить качественной питьевой водой более 30 тысяч жителей района.

Программа «Чистая вода» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его главная задача – повышение качества питьевой воды для жителей России.

За пять лет реализации нацпроекта в Татарстане построено шесть объектов питьевого водоснабжения. В 2023 году новая станция водоподготовки появилась в Алексеевском районе, а в селах Суровка и Белоус Тукаевского района построены сети водоснабжения.