Хуснуллин по поручению Путина приехал в Курскую область

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Вице-премьер России Марат Хуснуллин по поручению Президента Владимира Путина приехал в Курскую область. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Посетил пункты временного размещения, посмотрел, как идет работа по переселению граждан, по выплатам компенсаций. Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым обсудили, что еще надо сделать, чтобы поддержать людей и минимизировать потери», – рассказал вице-премьер.

Он также отметил, что идет работа по составлению плана восстановления поврежденных дорог и социальных объектов. Хуснуллин обещал, что власти будут готовы оперативно привести инфраструктуру в порядок.

Вице-премьер резюмировал, что, несмотря ни на что, регион продолжит развиваться.

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Кроме того, зампред Правительства РФ и Алексей Смирнов возложили цветы к мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

«Ровно 81 год назад, 23 августа 1943 года, Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в Курской битве. Уверен, что скоро у нас будет повод отметить второе освобождение Курской области!» – заключил Хуснуллин.