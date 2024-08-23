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Хуснуллин по поручению Путина приехал в Курскую область
Вице-премьер России Марат Хуснуллин по поручению Президента Владимира Путина приехал в Курскую область. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Посетил пункты временного размещения, посмотрел, как идет работа по переселению граждан, по выплатам компенсаций. Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым обсудили, что еще надо сделать, чтобы поддержать людей и минимизировать потери», – рассказал вице-премьер.
Он также отметил, что идет работа по составлению плана восстановления поврежденных дорог и социальных объектов. Хуснуллин обещал, что власти будут готовы оперативно привести инфраструктуру в порядок.
Вице-премьер резюмировал, что, несмотря ни на что, регион продолжит развиваться.
Кроме того, зампред Правительства РФ и Алексей Смирнов возложили цветы к мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны.
«Ровно 81 год назад, 23 августа 1943 года, Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в Курской битве. Уверен, что скоро у нас будет повод отметить второе освобождение Курской области!» – заключил Хуснуллин.
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