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Хуснуллин: По нацпроекту в России за год обновят 3,5 тыс. км улиц и дорог
За 2024 год в России планируют отремонтировать более 3,5 тысячи километров улично-дорожной сети в 105 крупнейших городских агломерациях. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Правительства.
«Если в самом начале нацпроекта, как правило, ремонтировали центральные площади и проспекты, сейчас обновляют улицы в микрорайонах, где возводятся новые жилые комплексы, а также ремонтируют дороги в частном секторе», — обратил внимание вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, за годы реализации национального проекта в стране удалось добиться серьезных результатов в этом направлении. Значительно повышена транспортная доступность социально значимых учреждений. Это, в свою очередь, положительно сказывается на качестве жизни населения.
Так, в 2019 году доля дорог в нормативном состоянии в городских агломерациях достигала 44%, а к концу 2023-го превысила 82,2%, добавил глава Минтранса России Роман Старовойт.
С 2019 года на улучшение качества улично-дорожной сети в городских агломерациях было направлено порядка 300 млрд рублей федеральных средств, уточнил замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.
«В целом к концу 2024 года доля улично-дорожной сети в городских агломерациях в нормативе должна достигнуть 85%», — отметил Марат Хуснуллин.
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