Хуснуллин: По нацпроекту в России за год обновят 3,5 тыс. км улиц и дорог

За 2024 год в России планируют отремонтировать более 3,5 тысячи километров улично-дорожной сети в 105 крупнейших городских агломерациях. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Правительства.

«Если в самом начале нацпроекта, как правило, ремонтировали центральные площади и проспекты, сейчас обновляют улицы в микрорайонах, где возводятся новые жилые комплексы, а также ремонтируют дороги в частном секторе», — обратил внимание вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, за годы реализации национального проекта в стране удалось добиться серьезных результатов в этом направлении. Значительно повышена транспортная доступность социально значимых учреждений. Это, в свою очередь, положительно сказывается на качестве жизни населения.

Так, в 2019 году доля дорог в нормативном состоянии в городских агломерациях достигала 44%, а к концу 2023-го превысила 82,2%, добавил глава Минтранса России Роман Старовойт.

С 2019 года на улучшение качества улично-дорожной сети в городских агломерациях было направлено порядка 300 млрд рублей федеральных средств, уточнил замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

«В целом к концу 2024 года доля улично-дорожной сети в городских агломерациях в нормативе должна достигнуть 85%», — отметил Марат Хуснуллин.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.