Хуснуллин: По нацпроекту в России благоустроили 8,7 тыс. детских площадок

В России с 2019 года благоустроили почти 8 700 детских площадок, из них 5 100 – во дворах. В этом году планируется обновить еще 835 игровых зон по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы стараемся создать для ребят комфортные условия. Строим и благоустраиваем необходимую инфраструктуру по всей стране», – написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Еще одной важной задачей он назвал создание безопасных детских маршрутов, отметив, что с этой целью в стране ежегодно ремонтируются дороги к детским учреждениям. Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в прошлом году отремонтировали более 3,3 тыс. км таких дорог, а в этом году планируется обновить еще 2,3 тыс. км.

Напомним, нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.