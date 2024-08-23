Хуснуллин: Пересматривать условия семейной ипотеки сейчас очень дорого

Программа семейной ипотеки тесно связана с уровнем ключевой ставки, рассказал в интервью RT вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, в ближайшее время изменений в условиях программы или ее расширения не будет.

«При такой высокой ставке расширять объем выдачи ипотеки, учитывая, что компенсация разницы в процентных ставках идет из бюджета, это очень дорого», — заметил заместитель Председателя Правительства РФ.

Хуснуллин отметил, что новые правила по выдаче семейной ипотеки в России начали действовать с июля и, как ожидается, будут работать до 2030 года.