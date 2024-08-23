Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Хуснуллин: Пересматривать условия семейной ипотеки сейчас очень дорого
Программа семейной ипотеки тесно связана с уровнем ключевой ставки, рассказал в интервью RT вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, в ближайшее время изменений в условиях программы или ее расширения не будет.
«При такой высокой ставке расширять объем выдачи ипотеки, учитывая, что компенсация разницы в процентных ставках идет из бюджета, это очень дорого», — заметил заместитель Председателя Правительства РФ.
Хуснуллин отметил, что новые правила по выдаче семейной ипотеки в России начали действовать с июля и, как ожидается, будут работать до 2030 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»