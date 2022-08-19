Хуснуллин: Строители из Северной Кореи предложили восстановить республики Донбасса

Строители из КНДР обратились к России с предложением о восстановлении территорий Донецкой и Луганской народных республик, сообщил сегодня журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Хочу сказать, северокорейские рабочие очень производительны. По труду, у нас в стране работают, мы их знаем. Если юридических проблем не будет, считаю это возможным. Если они готовы будут приехать, мы их готовы принять», – сказал он.

По его словам, сейчас на освобожденных территориях работают 26 тыс. строителей. «Силы нам еще нужны. Мы каждую неделю разворачиваем объемы строительства, каждую неделю выходит проектно-сметная документация. Наша задача, которую поставил Президент России Владимир Путин – за три года все восстановить. Чтобы восстановить, нам понадобятся еще десятки тысяч строителей», – уточнил он.

Напомним, ранее в российском МИДе заявили, что власти ДНР могут привлекать северокорейских рабочих и сотрудничать с этой страной в любых областях, так как введенные в отношении КНДР санкции на республики Донбасса не распространяются.