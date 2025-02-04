Хуснуллин отметил работу Татарстана по обновлению инженерных сетей

С 2023 года по программе модернизации коммунальной инфраструктуры и с поддержкой госбюджета в регионах России построили и модернизировали свыше 2 тыс. инженерных сетей. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Одно из ключевых направлений работы Строительного комплекса России на ближайшие годы – модернизация коммунальный инфраструктуры. Это крайне важная сфера, которая напрямую влияет на комфорт, настроение и благополучие наших граждан. Одновременно с этим ЖКХ – одна из самых чувствительных отраслей, требующая большого внимания и объема работы. По поручению Президента к 2030 году в России необходимо добиться улучшения качества коммунальных услуг для 20 млн граждан. Для достижения этой цели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» активно будем заниматься модернизацией отрасли. При этом уже есть определенные результаты. По программе с привлечением федерального бюджета за два года реализовали свыше 1,1 тыс. мероприятий в коммунальной сфере. С 2023 года проведены капитальный ремонт, строительство и реконструкция более 2 тыс. км коммунальных сетей, а также объектов производственного назначения: котельных, водозабора, очистных сооружений водоотведения и др.», – цитирует Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий.

По словам вице-премьера, наибольший объем работы выполнили Смоленская область, где обновили 209,2 км сетей и ввели в эксплуатацию 6 объектов, Свердловская (189,3 км), Челябинская (137,8 км и два объекта) области, республики Татарстан (128 км) и Башкортостан (115 км).

«Обновление жилищно-коммунального хозяйства крайне важно для повышения качества жизни людей, обеспечения безопасности и энергоэффективности жилых домов. Важно наращивать темпы этой работы. Только за 2024 год по программе с участием поддержки из федерального бюджета реализовано 704 мероприятия, в том числе построено и модернизировано 1,5 тыс. км сетей и введено 11 объектов производственного назначения», – сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Гендиректор Фонда развития территорий, который является оператором данной программы, Ильшат Шагиахметов сообщил, что модернизация коммунальной инфраструктуры в стране будет идти на основе данных автоматизированной информационной системы (АИС) ФРТ.

«Невозможно улучшить то, что нельзя измерить. Поэтому первое дело – это учет. Необходимо понимать, где и какие конкретно проблемы нужно решать в первоочередном порядке. Поэтому в АИС ФРТ мы сформировали базу всех ключевых элементов коммунальной инфраструктуры. Туда вошли 240 тыс. объектов, около 1 млн км инженерных сетей и порядка 12 тыс. ресурсоснабжающих организаций. На основе этих данных совместно с Минстроем и регионами готовим комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры. Будем прилагать все усилия для успешного достижения целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – отметил Шагиахметов.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры реализуется в рамках постановления Правительства от 8 декабря 2022 года №2253. По данному механизму регионы получают субсидии на обновление объектов и сетей коммунальной сферы.