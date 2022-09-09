Хуснуллин: Оплатить проезд по М12 можно без шлагбаумов и остановок

На трассе М12 Москва — Казань введена российская система оплаты проезда «Свободный поток». Отечественная разработка исключает какие-либо шлагбаумы и замедления на пути следования — оплата совершается на скорости потока. Об этом рассказал сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что оборудование «Свободного потока» уже введено на первом пусковом комплексе нулевого этапа трассы. А когда М12 достроят, она станет самой протяженной в России из тех, где используется система.

«„Свободный поток“ в эксплуатации и в строительстве дешевле, чем барьерная система взимания платы — примерно на 15–20% на различных участках дорог. Автомобилистам она обеспечивает возможность оплаты услуги на скорости потока, без замедления движения для проезда через шлагбаумы. В дальнейшем мы планируем использовать, масштабировать это решение как успешный, экономически оправдавший себя способ взимания платы», — объяснил Хуснуллин.

Оплата происходит так: когда автомобиль проезжает сквозь специальную рамку, датчики определяют габариты машины, ее госномера и считывают информацию с транспондера. Разработчиком системы является концерн «Телематика».

Применение «Свободного потока» позволит снизить экологический ущерб на территории трассы, исключив время ожидания на пунктах оплаты, а также повысит пропускную способность дороги и сократит время проезда.

Напомним, что 8 сентября Президент России Владимир Путин принял участие в открытии головного участка трассы М12.