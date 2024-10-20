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Общество 20 октября 2024 14:49

Хуснуллин оценил достижения работников дорожного хозяйства в России

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Благодаря четкой и слаженной работе дорожная отрасль в России набрала хорошие темпы. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, поздравляя работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

«Благодаря вашей четкой и слаженной работе, целеустремленности, силе духа и преданности общему делу дорожная отрасль набрала хорошие темпы. Мы сделали все, что было запланировано, провели большую работу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Отремонтировали десятки тысяч километров дорог, уложили сотни миллионов квадратных метров асфальта», — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он также выразил надежду на то, что в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни» работники дорожной отрасли также выполнят все намеченные планы.

«За последние годы у нас сформировалась эффективная единая команда дорожного хозяйства всей страны. Хочу сказать каждому большое спасибо за труд и профессионализм! Желаю вам здоровья, терпения и благополучия!» — подчеркнул в завершении Хуснуллин.

#дороги #рабочие #праздник #Марат Хуснуллин
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