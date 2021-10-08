Хуснуллин: Обращения строительных компаний из-за убытков в сфере детально рассматриваются

Правительство РФ детально рассматривает обращения строительных компаний, обратившихся в связи с убытками и проблемами в данной отрасли, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Разложили все составляющие экономики стройки, серьезно посмотрели, что делать по трудовым ресурсам, по росту стоимости материалов» — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупнейшие компании в области строительства транспортной инфраструктуры, включая «СГМ-Мост», обратились к российскому лидеру с жалобой на убытки, которые с 2015 года достигли 137 млрд рублей.