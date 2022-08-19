Марат Хуснуллин: «Мы никогда за 2,5 года не строили такого уровня трассы. Никогда!»

Ход строительства платной трассы М12 в Татарстане оценил сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он сообщил, что на дорожные работы выделены дополнительные деньги, а также поручил развернуть полноценные работы на продолжении трассы – участке от Казани до Екатеринбурга. Когда планируется запустить автостраду – в репортаже «Татар-информа».

Марат Хуснуллин анонсировал: первые 100 километров трассы будут запущены в этом году с опережением графика на один год. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Марат Хуснуллин сегодня провел совещание по строительству трассы М12 в штабе у возводящегося моста через Волгу. Вице-премьер анонсировал: первые 100 километров трассы будут запущены в этом году с опережением графика на один год.

Еще одна важная новость – Правительство РФ выделяет дополнительно 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. «Несмотря на всю сложную экономическую ситуацию, такое решение принято. Деньги мы получим, деньгами будем обеспечены», — подчеркнул вице-премьер, добавив, что вчера Правительство России утвердило паспорт проекта.

Скоростная автомагистраль М12 Москва – Казань строится с июня прошлого года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы приняли вчера в Правительстве РФ решение о дополнительном финансировании. (Если мы, – прим. Т-и) на год раньше построим дорогу, соответственно, и деньги нужны раньше. Мы из Фонда национального благосостояния даем деньги на опережающее строительство данной трассы», – пояснил Хуснуллин журналистам.

Скоростная автомагистраль М12 Москва – Казань строится с июня прошлого года. Протяженность трассы М12 Москва – Казань составит 810 км. Ее участок в Татарстане займет 142 км. Основной ход до Казани должен быть готов в 2023 году.

Подходят к завершению работы по устройству опор мостов и путепроводов, уложено свыше 300 куб. м бетона Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы здесь проводили совещание более месяца назад. Хочу сказать, что за это время у нас на трассе добавилось почти 7 тыс. человек [рабочих]. На сегодняшний день у нас плановый показатель был порядка 30 тыс. человек, уже 28 тыс. человек работают на трассе. Работает порядка 8 тыс. единиц техники», – сказал Хуснуллин.

Фото: предоставлено госкомпанией «Автодор»

Вице-премьер подчеркнул, что на четырех из восьми участков строительство идет с опережением, а по остальным четырем работы «идут рядом или с небольшим отставанием».

Вице-премьер подчеркнул, что на четырех из восьми участков строительство идет с опережением Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На сегодняшний день на 500 из 810 км уложены слои асфальтобетона, подходят к завершению работы по устройству опор мостов и путепроводов, уложено свыше 300 куб. м бетона. «Сегодня строители сказали, что все вопросы решены», – отметил Хуснуллин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Общая готовность строительства мостового перехода через Волгу на трассе М12 составляет 23%, сообщил журналистам ведущий специалист отдела строительства и реконструкции госкомпании «Автодор» Константин Сорокин.

«Общая готовность строительства мостового перехода через Волгу на трассе М12 составляет 23%», сообщил Константин Сорокин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Общая протяженность моста составит 3 километра 362 метра. А сейчас выполнено 600 метров с левого берега и 126 – с правого. Получается, что 23% “надвижки” мы построили. Мост будет на 28 опорах. Все опоры в работе, на 8 уже завершено строительство, на них и производится надвижка», – сказал он.

На мосту задействовано более 2 тыс. строителей. Работы ведутся круглосуточно, задействовано более 300 единиц техники.

На мосту задействовано более 2 тыс. строителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Журналисты поинтересовались, а почему мост визуально кажется кривым. «В данный момент идет “надвижка”, строения не встали на свое место, как она надвинется на свои точки опоры – выпрямится. Средняя скорость “надвижки” – 3 метра в час», – уточнил он.

Еще одна важная новость, которую озвучил вице-премьер, то, что Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить на продолжение трассы от Казани до Екатеринбурга 260 млрд рублей.

Общая протяженность автодороги от Москвы до Екатеринбурга будет около 1,6 тыс. км.

По словам вице-премьера, сейчас на территории будущей автодороги Казань – Екатеринбург ведутся подготовительные работы, идет вынос сетей и строительство временных дорог.

Работы ведутся круглосуточно, задействовано более 300 единиц техники Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Хуснуллин сообщил, после совещания близ Казани ознакомится с маршрутом будущей трассы до Екатеринбурга. «Сегодня мы планируем облет всей трассы с “Росавтодором”, со специалистами “Автодора”. Мы полностью пролетим по территории Татарстана, по территории Башкирии, Пермского края и посмотрим ход работ по строительству трассы», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в этом году на участке Казань — Екатеринбург работы должны быть полноценно развернуты.

«Задачу доехать из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга поставил Президент России Владимир Путин. В 2024 году мы должны иметь полноценную трассу. Мы никогда за всю историю российского строительства за 2,5 года не строили такого уровня трассы. Никогда. Сейчас по М12 мы видим, что у нас получается тяжело. Но получается. Четыре участка идут с опережением. Но базово мы видим перспективы закончить к 2023 году, а в 2024-м полноценно довести до Екатеринбурга», – отметил он.