Хуснуллин о послании Президента: Нас ждет большой прорыв вперед

Послание Президента России Владимира Путина было во многом посвящено развитию строительного комплекса. Все озвученные программы будут учтены в бюджете на годы вперед, заявил, комментируя выступление главы государства перед Федеральным Собранием, вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Надо отметить, что Президент большую часть своего доклада уделил именно тем вопросам, которыми занимается наш строительный комплекс страны. Это и дальнейшее развитие жилищного строительства, и поддержка семейной ипотеки, и поддержка инфраструктуры, инфраструктуры транспортной — это дороги, железные дороги и водные пути, аэропорты. Это и развитие новых регионов, Крыма, Севастополя, а также Дальнего Востока», — перечислил зампред Правительства в видеокомментарии, опубликованном в его телеграм-канале.

Большое внимание в послании было уделено вопросам модернизации ЖКХ, коммунальной инфраструктуры и в целом регионального развития, благоустройству и повышению качества жизни людей. В стране будет развернута большая программа, которая будет утверждена до 2030 года.

«Мы по итогам послания Президента сейчас, конечно, оперативно будем вносить [изменения] в наши необходимые нормативные документы. Мы сейчас будем уже в бюджете на ближайшие шесть лет предусматривать все озвученные Президентом программы. То есть считаю, что это очень большой прорыв вперед, это плановые работы по развитию регионов, развитию строительного комплекса нашей страны до 2030 и в последующем 2036 года», — заявил вице-премьер.