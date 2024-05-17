Хуснуллин о коридоре «Север–Юг»: Планируем максимально развивать водные пути через Волгу

Марат Хуснуллин: «Планируем максимально развивать водные пути через Волгу, обеспечить связь через Каспийское море с портами всех стран, которые находятся вокруг него»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы этим проектом занимаемся системно»

Развитие международного транспортного коридора «Север – Юг» является одним из важных проектов России, заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на сессии «Развитие МТК, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока» на KazanForum.

«Мы этим проектом занимаемся системно. Под развитием транспортных коридоров подразумеваем западный обход Каспия через Азербайджан, Иран и выход к Персидскому заливу. И восточный обход Каспия с выходом через Казахстан, Туркменистан, Иран к Персидскому заливу. Восточный обход Каспия подразумевает связь транспортными магистралями Центральной Азии с территорией России», – рассказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, в рамках коридора «Север – Юг» необходимо развивать железнодорожное сообщение. Второе направление – это развитие водных путей. «Планируем максимально развивать водные пути через Волгу, обеспечить связь через Каспийское море с портами всех стран, которые находятся вокруг него», – уточнил спикер.

Он отметил, что третье направление по этому проекту связано с автомобильными дорогами и здесь ситуация более благоприятная. Так, в прошлом году в России было реконструировано и построено 31 тыс. км дорог. Более того, с каждым годом грузоперевозки автотранспортом увеличиваются. Например, за последний год они выросли на 18%.

Хуснуллин также заметил, что Россия подписала соглашение с Казахстаном по «синхронизации планов по строительству дорог».

«Мы расширяем дороги со своей стороны, а они – со своей. В конечном итоге у нас будет дополнительная хорошая дорога, которая свяжет Китай и Центральную Азию с Россией», – подчеркнул он.

Кроме того, для России интересна работа по развитию автодорог через Узбекистан, Таджикистан в Афганистан и Пакистан. «Мы видим в этой работе большую перспективу. И неоднократно встречались по этому вопросу с коллегами из этих стран. Сейчас нам надо синхронизировать и ускорить реконструкцию пунктов пропуска, чтобы они быстро пропускали продукцию», – сказал он.

Рустам Минниханов: «С учетом того, что направления наших контактов изменились с Запада на Восток, необходимы выходы на южные моря» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень много продукции мы вывозим и завозим, поэтому нам нужны рынки сбыта»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что руководством России «было принято беспрецедентное решение по транспортной инфраструктуре». В частности, за три года появилась скоростная трасса М12 от Москвы до Казани. «А Татарстан строит дорогу в сторону Оренбурга. В этом году планируем запустить платную трассу Алексеевское — Альметьевск», — заявил он.

Объем экономики у Татарстана большой. В прошлом году валовой региональный продукт составил более 4,3 трлн рублей, а объем промышленного производства превысил 4,7 трлн рублей.

«Очень много продукции мы вывозим и завозим, поэтому нам нужны рынки сбыта. С учетом того, что направления наших контактов изменились с Запада на Восток, необходимы выходы на южные моря. Считаем, что этот вопрос стратегически важен для нашей страны», — сказал он.

Минниханов добавил, что товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) за прошлый год вырос на 83%. «Поэтому требуется транспортная логистика. И западные, и восточные направления очень перспективные», — констатировал он.

Кроме того, по его словам, необходимо использовать возможности перевозки грузов водным транспортом по Каме, Волге, Каспийскому морю. «Это самый дешевый вид перемещения грузов», — уточнил спикер.

Раис РТ напомнил, что Татарстан производит не только промышленную и нефтехимическую продукцию, но и является крупным производителем в России сельскохозяйственной продукции, в том числе по стандарту «Халяль». «Поэтому все транспортные коридоры для нас важны», — заметил он.

Республика активно сотрудничает с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном, рассматривается возможность работы с Афганистаном, добавил руководитель региона.

«Транспортная логистика, хабы, индустриальные площадки должны быть связаны с нашими программами», — убежден он.

Василий Осьмаков: «За счет перераспределения логистических направлений планируем к 2030 году обеспечить товарооборот с опорными странами почти в 162 млрд долларов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Планируем к 2030 году обеспечить товарооборот с опорными странами почти в 162 млрд долларов»

Для развития транспортных коридоров Министерство промышленности и торговли России по программе поддержки экспорта запустит два механизма. Первый связан с субсидированием затрат логистических операторов, которые будут работать по коридорам в Латинскую Америку, Африку, «Северный морской путь» и «Север – Юг».

«Такую программу запустим уже в этом году. Это приведет к созданию регулярных контейнерных сервисов по важным направлениям, к снижению издержек и создаст устойчивые транспортные потоки. За счет перераспределения логистических направлений планируем к 2030 году обеспечить товарооборот с опорными странами почти в 162 млрд долларов», – рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Второй механизм касается создания возле транспортных коридоров индустриальных парков, торгово-логистических центров, складов, развития портовой инфраструктуры. «Мы это никогда не делали в России. Запускаем работу с этого года», – подчеркнул спикер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оман считает важным расширить транспортный коридор «Север – Юг» и разработать дорожную карту развития товарооборота между Россией, Ираном, Индией, районами Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока, добавил министр экономики этого государства Саид Мохаммед Ахмед Аль Сакри.

«Оман обладает рядом преимуществ, которые делают его важным игроком в сфере логистики в регионе и мире. Стратегически важное положение Омана, имеющего 3 тыс. км береговой линии, делает наши порты важными звеньями международной торговли. Эти порты имеют развитую инфраструктуру и работают эффективно. Оман способен обеспечить высокий уровень логистического обслуживания», – отметил он.

«Для развития коридора важно тарифное регулирование»

Необходимо взаимодействие всех стран – участников транспортного коридора «Север – Юг» в организации логистики, убежден министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Фарит Ханифов убежден, что необходимо взаимодействие всех стран-участников транспортного коридора «Север – Юг» в организации логистики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его мнению, для развития этого коридора также важно тарифное регулирование, увеличение пропускной способности пограничных переходов и железных дорог. Кроме того, необходима современная инфраструктура.

Для загрузки Волги и железнодорожных коридоров на маршруте «Север – Юг» нужны господдержка на модернизацию портовых терминалов, а также новые речные суда и вагоны, добавил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Он также предложил создать единых операторов на ключевых сегментах транспортного коридора и сформировать «банк данных потенциала грузовой базы предприятий импортеров и экспортеров стран Волго-Каспийского региона и Персидского залива».

Алексей Русских предложил создать единых операторов на ключевых сегментах транспортного коридора Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Транспортный бизнес может экономику страны сделать нулевой или наоборот – прибыльной»

Помощник Президента России Игорь Левитин поддержал высказанное на сессии предложение о создании единой площадки для крупных транспортно-логистических компаний, связанных с коридором «Север – Юг».

«Чтобы они могли все проблемы обсуждать на этой площадке и дальше выносить на решение своих правительств. Транспортный бизнес может экономику любой страны сделать нулевой или наоборот – прибыльной», – отметил он.

По словам Левитина, в ближайшее время также необходимо скоординировать работу правительств всех стран, участвующих в развитии маршрута «Север – Юг».

«Потому что двухсторонние отношения иногда идут вразрез общему значению коридора. В принятии решений должны участвовать все государства. В противном случае этот коридор будет иметь много дверей, которые не позволят его пройти», – пояснил он.

Игорь Левитин поддержал высказанное на сессии предложение о создании единой площадки для крупных транспортно-логистических компаний Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Учитывая развитие цифровизации и искусственного интеллекта в сфере транспорта, необходимо подготовить соответствующую нормативно-правовую базу, продолжил спикер.

Он добавил, что есть сложности с международными ассоциациями, которые поддерживают санкции западных стран в отношении России.

«Если это так, то тогда международная организация не исполняет свою роль. И мы вынуждены создавать параллельные структуры. Вот этого не должно быть. Если международная организация взяла на себя полномочия по регулированию отношений на транспорте, она не должна подвергать никаким ограничениям страны, на которые наложены санкции. В противном случае такая организация не может регулировать мировое транспортное сообщество», – заявил помощник Президента РФ.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» – мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) 7,2 тыс. км. Создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию.