Хуснуллин о KazanForum: Сфера строительства очень актуальна, мы готовы делиться опытом

Обмен технологиями и опытом в строительной сфере станет особенно актуальным на предстоящем XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в свете событий на Ближнем Востоке. Об этом на информационной встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«По решению Владимира Путина KazanForum в этом году уже в четвертый раз будет проводиться на федеральном уровне. Уже сформирована насыщенная деловая программа, в рамках которой будут прорабатываться вопросы по самым разным отраслям, включая наше взаимодействие с исламскими странами в области строительства. В текущей обстановке эта сфера особенно актуальна – когда речь идет не только о развитии, но и о постконфликтном восстановлении. Россия обладает уникальным опытом и технологиями, которые могут быть востребованы для восстановления разрушенных городов и инфраструктуры. Мы готовы делиться этим опытом», – подчеркнул он.

Отдельного внимания требуют вопросы развития ключевых транспортных артерий «Север-Юг» и «Запад-Восток» – для обеспечения продовольственной безопасности, стабильности поставок и создания альтернативных логистических путей, добавил Хуснуллин.