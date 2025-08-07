Хуснуллин назвал топ субъектов РФ, где успешно реализуют проекты по развитию территорий

Нижегородская, Кемеровская, Архангельская области и Пермский край – это топ российских субъектов, где успешно реализуют проекты комплексного развития территорий. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, чьи слова приводит портал «ВРЕМЯ Н».

«Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин назвал Нижегородскую область в числе регионов с успешными примерами реализации проектов комплексного развития территорий. Наряду с Нижегородской областью в числе регионов-лидеров Марат Хуснуллин отметил Кемеровскую область, Архангельскую область и Пермский край», – говорится в материале.

Еще Хуснуллин назвал механизм комплексного развития территорий востребованным инструментом для обновления среды городов городской за счет инвестора.

Политик также доложил и о других итогах работы строительной отрасли и о планах по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».