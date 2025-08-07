news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 августа 2025 16:55

Хуснуллин назвал топ субъектов РФ, где успешно реализуют проекты по развитию территорий

Читайте нас в
Телеграм

Нижегородская, Кемеровская, Архангельская области и Пермский край – это топ российских субъектов, где успешно реализуют проекты комплексного развития территорий. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, чьи слова приводит портал «ВРЕМЯ Н».

«Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин назвал Нижегородскую область в числе регионов с успешными примерами реализации проектов комплексного развития территорий. Наряду с Нижегородской областью в числе регионов-лидеров Марат Хуснуллин отметил Кемеровскую область, Архангельскую область и Пермский край», – говорится в материале.

Еще Хуснуллин назвал механизм комплексного развития территорий востребованным инструментом для обновления среды городов городской за счет инвестора.

Политик также доложил и о других итогах работы строительной отрасли и о планах по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

#Марат Хуснуллин #регионы России #топ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

«Должны были спасти обе жизни»: как беременной челнинке после инфаркта пересадили сердце

6 августа 2025
Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

6 августа 2025