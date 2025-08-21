Хуснуллин назвал Татарстан примером для других регионов в сфере благоустройства

В Татарстане давно занимаются благоустройством, и другим регионам России есть чему поучиться у республики. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

«Спасибо всем участникам, экспертному сообществу и, конечно же, принимающей стороне. Татарстан давно занимается благоустройством, есть чему поучиться: соотношение цены и качества и множество реализованных проектов», – сказал Хуснуллин.

Он также выразил надежду, что форум оставит приятное впечатление для всех его участников и принесет пользу в работе.