Общество 21 августа 2025 14:03

Хуснуллин назвал Татарстан примером для других регионов в сфере благоустройства

В Татарстане давно занимаются благоустройством, и другим регионам России есть чему поучиться у республики. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

«Спасибо всем участникам, экспертному сообществу и, конечно же, принимающей стороне. Татарстан давно занимается благоустройством, есть чему поучиться: соотношение цены и качества и множество реализованных проектов», – сказал Хуснуллин.

Он также выразил надежду, что форум оставит приятное впечатление для всех его участников и принесет пользу в работе.

#Марат Хуснуллин #Татарстан #Благоустройство
Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

20 августа 2025

20 августа 2025
Как татарстанцы могут вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом

20 августа 2025

20 августа 2025