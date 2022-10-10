Хуснуллин назвал сроки устранения повреждений опор Крымского моста

Уже по двум полосам Крымского моста запущено автомобильное движение, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. До этого момента из-за субботнего ЧП мост работал в реверсивном режиме. По его словам, к концу этой недели планируется завершить устранение повреждений опор моста.

«На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части», – написал Хуснуллин в своем телеграм-канале, добавив, что через три дня будет готов план-график демонтажа поврежденных конструкций.

Железнодорожное движение как пассажирских, так и грузовых поездов восстановлено по одной полосе, а грузовые автомобили и автобусы перевозят с помощью парома.

Всего ликвидацией последствий ЧП занимаются порядка 150 человек, планируется, что к концу недели из трех регионов начнется доставка необходимых стройматериалов. Все автомобили, проезжающие по мосту, проходят проверку – для оперативности к этой работе привлекли дополнительные силы МВД и ФСБ.

Напомним, Хуснуллин возглавил правительственную комиссию, созданную в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту. В минувшую субботу здесь вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля.