Хуснуллин назвал лидирующую отрасль по реализации нацпроектов

В России в числе лидеров по реализации национальных проектов и госпрограмм находится строительная отрасль, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В строительном блоке, по его словам, освоение финансовых средств, предусмотренных федеральными программами, составляет почти 100%.

По большинству показателей в сфере строительства наблюдается перевыполнение поставленных целей, отметил Хуснуллин. «По ряду показателей, таких, как ремонт дорог, на уровне не менее 50% от норматива мы выполнили задачу еще в прошлом году. А должны были – в 2024-м. Надеюсь, что и в этом году нам также удастся выполнить все наши намеченные планы», – сказал вице-премьер на видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.

Напомним, накануне глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин заявил, что в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 28 тыс. кв. метров жилья — 33% от годового плана. По линии коммерческого строительства годовой план выполнен на 42%, по соципотеке – на 27%.

Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.