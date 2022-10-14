Хуснуллин: Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» самый популярный среди людей

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» является самым узнаваемым и самым поддерживаемым среди населения, заявил заместитель Премьер-министра РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании по устойчивому развитию дорожного хозяйства РФ.

«У нас вопрос дорог занимает одно из самых больших мест среди удовлетворенности населения, а национальный проект “Безопасные и качественные дороги” является самым узнаваемым и самым поддерживаемым среди людей. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Люди видят дороги, и все понимают», – сказал он.

Хуснуллин отметил, что в первый год реализации нацпроекта планы не выполнили 8 регионов в то время, как в 2022 году только два региона не выполнили планы на 4%. «То есть можно с уверенностью утверждать, что мы тенденцию дорожного строительства в стране изменили к лучшему», – добавил вице-премьер.

Из презентационных материалов следовало, что «Безопасные и качественные дороги» выходят на финишную прямую – осталось две контрольные точки – конец 2022 года и 2023 год.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.