Хуснуллин: Начнем строительство участка М12 от Казани до Екатеринбурга в ближайшие месяцы

Строительство участка трассы М12 от Казани до Екатеринбурга начнется уже в ближайшие месяцы. Подготовка сметно-проектной документации по нему завершена, рассказал на совещании Правительства с Президентом России Владимиром Путиным вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что строительство трассы активно продолжается. Так, в работах на участке Казань — Москва задействованы 15 тыс. человек и 6 тыс. единиц техники. К лету количество техники, участвующей в строительстве, достигнет 30 тыс. единиц.

«По дороге от Казани до Екатеринбурга сделали всю проектно-сметную документацию, подготовку территории мы на сей день ведем полным ходом, через пару месяцев уже приступим к строительству, — цитирует зампреда Правительства ТАСС. — Плюс продолжаем <...> работу дальше, уже смотрим в сторону Монголии и Китая, — до Новосибирска, до Кемерова».

Он добавил, что в ближайшие месяцы ожидается завершение реконструкции дороги от Екатеринбурга до Челябинска. После ремонта она будет расширена до четырех полос. Завершение работ на данном участке запланировано на 2022 год.