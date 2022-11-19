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Транспорт
19 ноября 2022  20:00

Хуснуллин: На Крымском мосту завершили надвижку всех поврежденных 8 октября пролетов

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Все четыре пролетных строения на автодорожной части Крымского моста, которые были повреждены при подрыве грузовика 8 октября, установлены на свои места. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал в своем телеграм-канале. 

«На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов», – говорится в публикации.

Хуснуллин уточнил, что третий и четвертый пролеты будут опущены в проектное положение в ближайшее время, после чего начнется следующий этап работ.

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