Хуснуллин: На Крымском мосту завершили надвижку всех поврежденных 8 октября пролетов

Все четыре пролетных строения на автодорожной части Крымского моста, которые были повреждены при подрыве грузовика 8 октября, установлены на свои места. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал в своем телеграм-канале.

«На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов», – говорится в публикации.

Хуснуллин уточнил, что третий и четвертый пролеты будут опущены в проектное положение в ближайшее время, после чего начнется следующий этап работ.