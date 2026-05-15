Хуснуллин на «КазаньФоруме»: «С 2022 года приоритеты страны поменялись – теперь мы ориентированы больше на Восток и Азию»
Минниханов заявил о росте исламского финтех-рынка до $340 млрд к 2029 году
Технологии, финансы и логистика для новых точек роста стали темой пленарного заседания «КазаньФорума» в Казани. Спикеры из России и стран ОИС обсудили совместные проекты, а Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность доверия между странами. Подробнее – в материале «Татар-информа».
Мировой рынок исламских финтех-компаний оценивается в $200 млрд
На пленарном заседании 17-го Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум – 2026» говорили о том, как объединить технологии и финансы, чтобы создавать новые точки роста. Участников встречи поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«КазаньФорум» – это главная площадка для развития сотрудничества Российской Федерации с мусульманскими государствами. Для Республики Татарстан большая честь ежегодно в мае встречать своих друзей из многих стран и российских регионов. Этот год особенный – по единогласному решению министров культуры стран Организации исламского сотрудничества Казань признана культурной столицей исламского мира 2026 года», – сказал Минниханов.
Он также выразил признательность руководству ОИС за присвоение Казани этого статуса, а Президенту России Владимиру Путину – за неизменную поддержку форума. Татарстанский лидер отметил, что программа «КазаньФорума» очень насыщенная и включает более 150 мероприятий с участием деловых кругов, государственных структур, институтов развития и экспертов.
Несмотря на глобальные вызовы и напряженную международную обстановку, Россия продолжает укреплять связи с мусульманскими странами, заявил Минниханов. По его словам, государства Организации исламского сотрудничества остаются для страны одними из ключевых торгово-экономических партнеров. Он также напомнил, что 2026 год объявлен в России Годом единства народов – это должно помочь укреплению межнационального согласия и сохранению культурного многообразия.
«Тема нашего сегодняшнего обсуждения – «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив» – крайне актуальна. Точки на карте – это наши города, регионы и страны. Но их истинный потенциал раскрывается тогда, когда они превращаются в точки роста, где технологии встречаются с капиталом, формируется устойчивый прогресс и рождаются сильные экосистемы, где инновации получают финансирование, масштабируются через партнерство и выходят на глобальные рынки», – отметил Раис республики.
В качестве одного из примеров такого сотрудничества Минниханов привел исламское финансирование. По его словам, мировой рынок исламских финтех-компаний сейчас оценивается примерно в 200 млрд долларов, а к 2029 году может вырасти до 340 млрд.
Он также напомнил, что эксперимент по партнерскому финансированию в России набирает обороты: если раньше объем привлеченных средств был заметно меньше, то в прошлом году показатель вырос сразу в шесть раз – до 35 млрд рублей. Еще одним шагом стало открытие в Казани первого в мире представительства AAOIFI – Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов – для стран СНГ.
В России почти 2,2 тыс. точек роста станут драйверами развития территорий
Вице-премьер России и председатель оргкомитета «КазаньФорума» Марат Хуснуллин в своем выступлении говорил о крупных инфраструктурных проектах и пространственном развитии страны. Отдельно он остановился на том, как после 2022 года Россия перестраивает экономику и логистику, усиливая сотрудничество со странами Востока и Азии.
Хуснуллин заявил, что основой развития страны сегодня остается стратегия пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2036-го. По его словам, документ учитывает масштаб страны, где проживают более 150 млн человек и насчитывается 153 тыс. населенных пунктов.
«С 2022 года приоритеты развития страны поменялись: если раньше логистика и экономика были ориентированы на Запад, то теперь мы ориентированы больше на Восток, на Азию», – отметил Хуснуллин.
Хуснуллин также рассказал о новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни», который должен повысить качество жизни в стране. В его рамках власти определили 2160 точек роста – от небольших сел до крупных городов и региональных столиц.
По словам вице-премьера, именно на этих территориях, где сегодня живут около 73% россиян, развитие должно идти быстрее средних темпов экономики.
Отдельно Хуснуллин остановился на жилищном строительстве и развитии городов. По его словам, одним из ключевых инструментов здесь остается комплексное развитие территорий (КРТ), которое позволяет не только обновлять жилой фонд, но и одновременно строить социальную инфраструктуру и создавать более комфортную городскую среду.
Он также подчеркнул, что важную роль играют капитальный ремонт существующего жилья и программы благоустройства общественных пространств.
За последние 6 лет в России построили более 600 млн кв. м недвижимости. И, «несмотря на санкции и внешние ограничения», в прошлом году в стране был рекордный объем ввода – 150 млн кв. метров жилья.
«Это более 1 кв. м на человека. Мы рассчитываем и дальше удерживать высокие темпы жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство, которое также показывает рекордные показатели», – добавил вице-премьер.
«КазаньФорум» усиливает диалог внутри исламского мира
Заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по политическим вопросам Юсеф Аль Добай подчеркнул, что «КазаньФорум» остается важной площадкой для диалога между Россией и странами исламского мира.
«Организация исламского сотрудничества – это не просто региональная организация, это вторая по значению международная организация после ООН, объединяющая арабскую, африканскую, азиатскую и европейскую группы стран», – подчеркнул он.
Несмотря на масштаб объединения, страны ОИС сталкиваются с серьезными вызовами. Речь идет как о различиях в экономических подходах и политических системах, так и о конфликтах, которые продолжаются в ряде государств.
По его словам, все это осложняет развитие более тесного экономического сотрудничества, однако взаимодействие между странами продолжает расширяться.
«Наша главная цель – устойчивый рост и повышение благосостояния народов государств-членов. Это возможно только через выработку стратегий и совместных планов развития. Организация исламского сотрудничества и ее структуры работают для укрепления диалога и экономического взаимодействия между странами», – заявил заместитель генсека ОИС.
Он добавил, что участие в «КазаньФоруме» стало для него позитивным опытом, а сотрудничество с Татарстаном в рамках ОИС будет развиваться и усиливаться в дальнейшем.
Партнерство через технологии и логистику
Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев в своем выступлении говорил о необходимости создавать новые экономические экосистемы, которые объединяли бы инвестиции, логистику и современные финансовые инструменты.
Он также подчеркнул, что Татарстан сегодня остается одной из ключевых площадок для международного диалога и развития партнерства между странами.
Кыргызстан сегодня делает ставку на привлечение инвестиций, поддержку экспорта и внедрение цифровых решений. Амангельдиев заявил, что республика заинтересована в расширении сотрудничества с Татарстаном и другими российскими регионами – прежде всего в сфере технологий, логистики и финансов.
Министр промышленности Арабской Республики Египет Халед Хашем поздравил Татарстан и Казань с важным международным признанием.
«Хотел бы отдельно поздравить Татарстан с выбором Казани в качестве культурной столицы исламского мира 2026 года. После визита в Казань я понимаю причины этого решения: в городе на каждом шагу ощущаются история, цивилизация и современное развитие», – заявил он.
Египет рассматривает развитие сотрудничества с Россией и странами Организации исламского сотрудничества как один из приоритетов, особенно в сферах промышленности, логистики и транспортных коридоров. По его словам, именно эти направления сегодня формируют новые центры роста мировой экономики.
Египет активно развивает крупные инфраструктурные и логистические проекты, включая транспортные маршруты и промышленную инфраструктуру, и заинтересован в расширении кооперации с международными партнерами, в том числе в рамках совместных производств и инвестиций.
«Во время визита в Россию и Татарстан я посетил промышленные предприятия и увидел высокий уровень технологий, глубокую локализацию производства и интеграцию оборудования с цифровыми решениями. Это подтверждает, что мы уже находимся в фазе перехода от обмена товарами к совместному производству и промышленной интеграции», – заключил он.
Доверие и сотрудничество – главный результат «КазаньФорума»
Подводя итоги пленарного заседания форума, Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что главным объединяющим фактором в новой мировой экономике должно стать доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству.
Он поблагодарил участников дискуссии и отметил, что представленные примеры – от цифровых платформ и исламских финансов до логистики и промышленной кооперации – подтверждают широкий потенциал взаимодействия.
«Самое главное для нас – это доверие. Вот почему мы здесь собрались. Мы мало знаем друг о друге, у нас мало информации, но в каждой стране, в каждом регионе есть вещи, которые могут быть полезны всем. И второе – это готовность долгосрочно работать вместе», – сказал Минниханов.
Раис РТ отметил, что страны Организации исламского сотрудничества, а также Россия и ее регионы обладают значительным экономическим и технологическим потенциалом, однако его раскрытие возможно только при выстраивании устойчивых партнерских отношений.
Также он подчеркнул роль Казани как международной площадки, где формируются практические связи между государствами и бизнесом, а также растет участие регионов России в совместных проектах.
«Не нам надо говорить спасибо, а мы говорим вам спасибо за то, что вы приехали и нашли в Казани ту площадку, где можно общаться и находить новые движения вперед», – подытожил Минниханов.