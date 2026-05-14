Хуснуллин на «КазаньФоруме»: ИИ позволяет строить быстрее и дешевле

Роль искусственного интеллекта в трансформации строительной отрасли России обсудили сегодня на одной из сессий в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». В мероприятии принял участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Строительная отрасль – это ключевой драйвер развития экономики, который также стимулирует развитие смежных отраслей и создает новые рабочие места. Расширенный строительный сектор сегодня – это более 20% ВВП России, 40 трлн рублей выручки, 13 млн работающих в отрасли. Хочу сказать, что 2025 год принес нам 150 млн кв. метров недвижимости. Впервые за всю историю страны мы построили больше одного метра недвижимости на человека», – заявил он, приветствуя участников сессии.

По его словам, чтобы поддерживать такие результаты, нужно трансформироваться, и среди первоочередных задач – информационная трансформация. Одним из самых значимых инструментов для нее является искусственный интеллект, заметил вице-премьер.

Из уже достигнутых результатов, приведенных вице-премьером, можно выделить: сокращение сроков реализации проектов за счет оптимизации планирования и логистики, снижение издержек на всех этапах – от проектирования до эксплуатации объектов, повышение качества и безопасности строительства через аналитику и мониторинг в режиме реального времени.

При этом для дальнейшего масштабирования использования инструментов искусственного интеллекта предстоит создать нормативную базу, которая будет стимулировать инновации, а не сдерживать ее, а также обеспечить подготовку специалистов, способных работать на стыке строительства и цифровых технологий.

«Сегодня искусственный интеллект позволяет строить быстрее, снижать издержки и делать жилье более качественным и доступным. За ним будущее, и важно это учитывать в нашей работе», – заключил Хуснуллин.

В свою очередь модератор встречи – замглавы Минстроя РФ Константин Михайлик отметил, что именно Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по цифровой трансформации практически во всех отраслях экономики.

Министр строительства архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин заявил, что в республике не первый год продолжается системная цифровая трансформация отраслей строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Одной из важнейших задач он назвал построение региональной цифровой вертикали строительной отрасли.

«Ключевым элементом цифровой вертикали строительной отрасли республики стала Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Республики Татарстан. С момента ее внедрения ведется работа по формированию информационной модели строительного комплекса республики, которая должна связать между собой все региональные системы, скоординировать имеющиеся в них сведения и автоматизировать основные процессы. Это создаст фундамент цифровой вертикали строительной отрасли», – подчеркнул министр.

Айзатуллин добавил, что система проходит регулярные обновления и модернизацию, что положительно сказывается на скорости и качестве предоставления услуг, а также снижает себестоимость и риски при строительстве коммунальных сетей.