Хуснуллин на KazanForum: Товарооборот России со странами ОИС вырос на 31%

Товарооборот России со странами Организации исламского сотрудничества в целом вырос на 31%. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на пленарном заседании KazanForum.

«Туристический поток России с некоторыми странами ОИС вырос в несколько раз, а в целом товарооборот со странами ОИС вырос на 31%», – сказал он.

Заместитель Председателя Правительства отметил, что Россия очень активно сотрудничает с Казахстаном, в котором строится необходимая транспортная инфраструктура. Кроме того, Туркменистан в прошлом году уже начал работы над дорогой в сторону Ирана вдоль Каспия и стал прорабатывать строительство в сторону Казахстана.

«У нас активно идет работа с Ираном, и я сегодня узнал, что Ульяновская область отправляет составы с продукцией в Иран», – заявил вице-премьер.

Хуснуллин также подчеркнул, что Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание форуму, знает, как он проходит и что нужно будет принять по его итогам.

Отдельно вице-премьер остановился на развитии международного транспортного коридора «Север - Юг». По его словам, работы ведутся по трем направлениям: западный обход Каспия, строительство железных дорог и улучшение всех автомобильных дорог на территории РФ, восточный проход – дорога Европа – Западный Китай и приведение дорог в нормативное состояние совместно с Казахстаном.

«Работа ведется, и думаю, что сегодняшнее мероприятие еще больше их ускорит», – заключил Хуснуллин.