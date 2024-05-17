Хуснуллин на KazanForum-2024 рассказал о следующем шаге по восстановлению Донбасса

Следующим шагом по восстановлению Донбасса после возведения инфраструктуры должен стать запуск экономики региона. Об этом на KazanForum-2024 сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«По восстановлению Донбасса мы активно работаем. За два года были построены и реконструированы 19 тыс. объектов. Это первый шаг. Теперь мы должны запустить экономику, чтобы появилось больше рабочих мест, налоговой базы. Мы создали хорошие условия для этого. Я в перспективу региона верю», – заявил вице-премьер.

Он добавил, что восстановление объектов коснулось не только многоквартирных домов, но и общественных пространств. К примеру, уже к ближайшему купальному сезону в Мариуполе будет открыта новая набережная.

Хуснуллин напомнил, что в казанском форуме поучаствовала делегация от новых регионов.