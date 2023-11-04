Хуснуллин: Мы хотим до 2030 года обеспечить две трети страны качественными дорогами

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Для формирования комфортных условий для жизни россиян Правительство ставит перед собой задачу по созданию нового качества жилищной, транспортной, дорожной, социальной, коммунальной, промышленной инфраструктуры. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сказал во время своего выступления в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» на выставке-форуме «Россия».

«В результате мы хотим, чтобы до 2030 года в России порядка 36 млн семей улучшили жилищные условия, 100 млн человек, или две трети страны, были обеспечены качественными дорогами, стремимся на 30% повысить качество коммунальных услуг и в полтора раза сделать наши города более благоустроенными», — приводит слова вице-премьера телеграм-канал Кабмина.

Хуснуллин отметил, что к указанному сроку в стране планируется возвести 1 млрд «квадратов» жилья, а также довести до нормативного состояния 85% дорог в агломерациях и 60% всех региональных дорог.