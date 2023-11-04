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Хуснуллин: Мы хотим до 2030 года обеспечить две трети страны качественными дорогами
Для формирования комфортных условий для жизни россиян Правительство ставит перед собой задачу по созданию нового качества жилищной, транспортной, дорожной, социальной, коммунальной, промышленной инфраструктуры. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сказал во время своего выступления в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» на выставке-форуме «Россия».
«В результате мы хотим, чтобы до 2030 года в России порядка 36 млн семей улучшили жилищные условия, 100 млн человек, или две трети страны, были обеспечены качественными дорогами, стремимся на 30% повысить качество коммунальных услуг и в полтора раза сделать наши города более благоустроенными», — приводит слова вице-премьера телеграм-канал Кабмина.
Хуснуллин отметил, что к указанному сроку в стране планируется возвести 1 млрд «квадратов» жилья, а также довести до нормативного состояния 85% дорог в агломерациях и 60% всех региональных дорог.
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