Хуснуллин: Мы признательны нашим коллегам из исламских государств за диалог и поддержку

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поблагодарил представителей исламских государств за поддержку. Об этом он заявил на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Казанской ратуше.

«Наша родина всегда стояла за единство между нациями и религиозными конфессиями, за мирное сосуществование. И сейчас, наблюдая за обилием фейков и попытками дискредитировать Россию в глазах мировой общественности (видимо, речь идет о реакции стран Запада на специальную военную операцию на Украине — прим. Т-и), мы признательны нашим коллегам из исламских государств за диалог и поддержку. Отрадно, что в рамках нашего диалога позиция по многим актуальным вопросам глобальной повестки у нас совпадает», — сказал заместитель Председателя Правительства РФ.

Хуснуллин отметил, что за время своей деятельности Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» доказала свою эффективность и стала значимой площадкой для обсуждения вопросов международных отношений. «Сегодня мы встречаемся в сложное время — в условиях противостояния агрессивному воздействию западных стран. Стираются и искажаются нормы морали, закрепленные в священных писаниях. Мы стали свидетелями, что такая тенденция приводит к распространению нацизма и расколу между народами, с чем Россия активно борется», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что неотъемлемой частью российской государственности, истории и культуры является ислам. «По российскому законодательству это одна из традиционных религий в нашей стране. Его последователями считают себя десятки миллионов российских граждан, которые защищали и будут защищать наши национальные интересы. Гуманистические ценности ислама, как и ценности других наших традиционных религий, учат людей справедливости, доброте и милосердию», — продолжил он.

По мнению Хуснуллина, символично, что заседание Группы стратегического видения проходит одновременно с празднованием 1100-летия со дня добровольного принятия ислама Волжской Булгарией.

«И это событие в значительной степени определило многоконфессиональный и многонациональный характер нашей страны. Мы научились жить в мире и взаимопонимании, вместе строим будущее. Уверен, что и сегодня, объединив усилия, мы вместе сможем преодолеть имеющиеся вызовы, добиться процветания наших государств и народов», — заметил он.

В беседе с журналистами зампредседателя Правительства выразил мнение, что мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией важны для развития России, в том числе и для воспитания молодежи.

«Такие мероприятия поднимают роль религиозной веры, укрепляют нашу историю, заставляют задуматься и не забывать о наших корнях. Поэтому мероприятия на таком высоком уровне очень полезны. Сегодня мусульманский мир не отвернулся от России, все наши отношения поддерживаются, прибыли послы разных государств, известные выдающиеся деятели культуры, политики, религиозные деятели, тем самым оказывая нам поддержку», — подытожил он.