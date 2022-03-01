Хуснуллин: Льготные ипотечные программы продолжают действовать

Правительство РФ готовит план поддержки строительной отрасли, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в одной из социальных сетей.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы поддержать все проекты строительства», – отметил Хуснуллин.

По его словам, на днях Правительство представит антикризисный план для защиты жилищного строительства, сокращения инвестиционно-строительного цикла, а также решения вопроса поставки строительных материалов и ценообразования на них.

«Льготные ипотечные программы продолжают действовать. Программа по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства продолжается в полном объеме. Будем идти по намеченному плану и следить, за строящимися объектами, чтобы не допускать новый "недострой"», – написал вице-премьер.

Он напомнил, что отрасль уже сталкивалась с большими сложностями в разгар пандемии в 2020 году. «Тогда нам удалось не допустить остановку строек, будем делать все, чтобы этого не случилось и сейчас. Я убежден, что строительная отрасль, как никогда, должна продолжать созидать новое, вопреки всем трудностям. Сделаем все возможное для того, чтобы выполнить все намеченные цели, и создать лучшие условия для жизни наших граждан!» – говорится в посте Хуснуллина.