Хуснуллин: «Куда приходит дорога, туда приходит жизнь»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поздравил российских дорожников с Днем работника дорожного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

По словам вице-премьера, занятые в этой сфере специалисты делают большое и нужное для всей страны дело: соединяют города, сокращают расстояния, открывают новые возможности для предприятий и целых регионов.

«Куда приходит дорога, туда приходит жизнь. Там строятся дома, приезжают туристы, быстрее доставляются грузы. От качества дорог зависят благополучие людей и рост экономики», – подчеркнул он.

Хуснуллин добавил, что сейчас в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводится большая работа: развиваются международные транспортные коридоры, строятся скоростные трассы, формируется опорная сеть дорог, возводятся мосты и путепроводы, ремонтируются региональные и местные дороги.

Начиная с 2020 года в России отремонтировано и построено более 175 тыс. километров дорог. Такого объема дорожных работ в стране раньше не проводилось, заявил Хуснуллин.

«Впереди у нас большие задачи. Нужно продолжать развивать дороги, повышать безопасность, делать поездки удобнее для людей. Уверен, вместе мы справимся с любыми вызовами», – акцентировал он.

Кроме того, вице-премьер поблагодарил за труд и самоотдачу каждого, кто работает в дорожной отрасли: рабочих, механизаторов, инженеров, проектировщиков, ремонтников, руководителей коллективов – то есть всех, кто каждый день делает дороги качественными и безопасными.

В завершение поздравления Марат Хуснуллин пожелал работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

День работника дорожного хозяйства отмечается в третье воскресенье октября, он был установлен в 2000 году. Ранее, с 1996 года, существовал единый День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который отмечался в последнее воскресенье октября.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.

Видео: пресс-служба Правительства РФ.