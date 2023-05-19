Хуснуллин: KazanForum даст мощный толчок развитию отношений России и стран ОИС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный экономический форум KazanForum-2023 даст мощный толчок развитию отношений России и исламского мира, уверен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил большой интерес мусульманских стран к мероприятию и в целом к России.

«Впечатления от форума очень позитивные, очень представительный форум. Впервые приехало 85 государств, 2,5 тыс. участников, 160 спикеров. Я посмотрел состав: практически все страны Ближнего Востока представлены солидными делегациями. Я уверен, что нынешний форум даст толчок взаимодействию России и стран исламского мира», — высказался политик на полях KazanForum.

Хуснуллин напомнил, что ни одна из мусульманских стран не ввела санкции против России и не поддержала западные ограничения, что свидетельствует об их надежности в качестве партнеров.

«Транспортный коридор „Север-Юг“ интересует буквально всех. Очень заинтересованы мусульманские страны и в экспорте нашей сельхозпродукции и халяльной продукции, в оказании услуг, в покупке товаров», — перечислил вице-премьер.

Он подчеркнул, что и Россия, в свою очередь, заинтересована в сотрудничестве с исламскими странами. В сфере ее интересов – импорт некоторых категорий товаров, работа в области нефтегазовой промышленности. В этой связи уже были подписаны сотни соглашений со странами ОИС.