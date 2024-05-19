Хуснуллин: KazanForum-2024 определено удался и объединил людей из разных стран

Юбилейный XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» объединил на одной площадке людей из разных стран на единых принципах мирного созидания, взаимного уважения и доверия. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин написал в своем телеграм-канале.

«В завершение недели еще раз хочу выразить искреннюю благодарность всем участникам и организаторам KazanForum. Уже можно точно сказать, что в этом году форум определенно удался и стал именно той стратегической площадкой, которая объединила людей различных национальностей из разных регионов и государств, представителей разных религий и направлений на единых принципах мирного созидания, взаимного уважения и доверия, стремления к взаимовыгодному сотрудничеству и совместному развитию», — сказал зампред Правительства РФ.

По его словам, о масштабе мероприятия и высоком интересе к нему во всем исламском мире говорят цифры — более 20 тыс. участников приехали в Казань из 87 стран и 87 регионов России, включая более 40 дипломатических миссий.

Международный экономический форум проходил в Татарстане с 14 по 19 мая. Всего было организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина