Хуснуллин: Износ коммунальных сетей в России можно остановить за пять-шесть лет

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Чтобы остановить износ коммунальных сетей в России и повысить качество инфраструктуры потребуется порядка пяти-шести лет. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Он рассказал главе государства о новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни». В него оказались включены два нацпроекта, реализация которых завершается в 2024 году: «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда».

В частности, вице-премер сообщил о «сборке» программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Программа у нас собрана с различными источниками: прямое бюджетное финансирование, заемные средства, средства предприятий, средства инвесторов. За счет этого, мы считаем, мы сможем в ближайшие пять-шесть лет остановить износ инфраструктуры и ее значительно улучшить», — сообщил заместитель Председателя Правительства.

Ранее Хуснуллин уже отмечал, что скорость износа действующих сетей пока превышает темпы их модернизации. Чтобы добиться улучшения качества инфраструктуры, необходимо переломить эту тенденцию за счет полноценной специальной программы.