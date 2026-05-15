Хуснуллин: Интерес к «КазаньФоруму» ежегодно растет

Интерес к «КазаньФоруму» ежегодно растет. В этом году количество его участников выросло на 15%, сообщил журналистам заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

«Уже четвертый год проводим форум на федеральном уровне и видим, что интерес к нему растет. В этом году принимают участие 99 стран, в прошлом году – около 80», – рассказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что этот форум дает возможности для налаживания связей не только между странами, но и между регионами.

«В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке мусульманским странам очень интересна позиция России, ситуация с логистикой. Видят интерес к применению информационных технологий», – добавил он.

Хуснуллин также отметил, что товарооборот между Россией и странами исламского мира каждый год увеличивается. «Это говорит о том, что есть интерес, наработаны связи. В том числе и "КазаньФорум" вносит свой вклад», – заключил он.