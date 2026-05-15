Хуснуллин и Расулзода обсудили развитие сотрудничества России и Таджикистана

В Казанском Кремле состоялась встреча заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода – сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.

Во встрече принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что Россия остается одним из ведущих партнеров Таджикистана и занимает второе место по объему товарооборота.

«Благодарим за конструктивный подход. Мы неплохо работаем. В январе-апреле товарооборот вырос на 20%. В прошлом году рост составил 25%. Работа нашей комиссии дает свои конструктивные результаты», – сказал вице-премьер России.

Он также отметил активное развитие межрегионального сотрудничества. По словам Хуснуллина, эффективным инструментом стали деловые форумы регионов, которые Татарстан регулярно проводит с таджикистанскими партнерами. Вице-премьер предложил распространить такую практику и на другие регионы.

Отдельное внимание стороны уделили туризму. Марат Хуснуллин сообщил, что в 2025 году из России в Таджикистан было совершено более 320 тыс. поездок, что на 9% больше предыдущего показателя. В перспективе планируется увеличить этот показатель до 500 тыс. поездок.

Кроме того, заместитель Председателя Правительства России назвал перспективным направлением сотрудничества сферу информационно-коммуникационных технологий. Российская сторона готова делиться опытом в цифровизации государственного управления и переводе социально значимых услуг в электронный формат.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода отметил, что проведение встречи на площадке XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» подтверждает прочность двусторонних отношений.

«Наше партнерство постоянно развивается, превращаясь из стратегических планов в осязаемые и успешные совместные достижения», – подчеркнул он.

Кохир Расулзода добавил, что правительство Таджикистана внимательно контролирует исполнение договоренностей, достигнутых на заседании межправительственной комиссии в Москве в сентябре прошлого года.

«Мы рассматриваем все достигнутые между нами договоренности как прочный фундамент, на котором строится наше ежедневное взаимодействие», – заявил премьер-министр Таджикистана.