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Хуснуллин и Минниханов обсудили реализацию нацпроектов в Татарстане в 2024 году
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сегодня провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили итоги 2023 года по линии строительства и рассмотрели реализацию нацпроектов в новом году.
«В республике сегодня налажена большая системная работа, о результатах которой говорят отличные показатели за прошлый год», – написал в своем телеграм-канале вице-премьер.
Хуснуллин отметил, что в прошлом году Татарстан достиг небывалой планки по жилищному строительству – согласно предварительным данным, около 3,4 млн кв. метров. В рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» было уложено более 3,36 млн кв. метров асфальтобетона.
«На встрече обсудили реализацию нацпроектов "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", а также дальнейшие планы по совместной работе и развитию региона», – заключил вице-премьер.
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