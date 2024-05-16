Хуснуллин: ГСВ «Россия — Исламский мир» доносит до мира, что россияне за единство наций

Работа Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» вносит огромный вклад в укрепление дружеских отношений РФ с мусульманскими странами. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня работаю в Казани. Выступил на заседании Группы <...> Мероприятие посвятили актуальной теме — справедливому многополярному миру», — отметил вице-премьер.

Он обратил внимание, что сегодня сотрудничество России с мусульманскими государствами активно развивается в различных областях и носит стабильный и предсказуемый характер.

«Группа помогает донести до всего мира, что россияне всегда были и остаются за единство между нациями и мирное сосуществование», — подчеркнул Хуснуллин.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.