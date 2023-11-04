Хуснуллин: ФАС поручено разобраться с необоснованным ростом цен на стройматериалы

ФАС поручено разобраться с очередным необоснованным ростом цен на строительные материалы, в частности цемент и арматуру. Об этом на площадке выставки-форума «Россия» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы обсудили рост стоимости стройматериалов. Нас это беспокоит, мы видим, что цемент вырос в очередной раз! Видим, что арматура выросла, трубы выросли», — циитирует зампреда Правительства РИА Новости.

Он напомнил, что подорожание стройматериалов ведет к росту цен на жилье. В связи с этим в ситуации поручено разобраться Федеральной антимонопольной службе. Помимо этого, контролировать стоимость стройматериалов будут губернаторы регионов.