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Хуснуллин: ФАС поручено разобраться с необоснованным ростом цен на стройматериалы
ФАС поручено разобраться с очередным необоснованным ростом цен на строительные материалы, в частности цемент и арматуру. Об этом на площадке выставки-форума «Россия» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы обсудили рост стоимости стройматериалов. Нас это беспокоит, мы видим, что цемент вырос в очередной раз! Видим, что арматура выросла, трубы выросли», — циитирует зампреда Правительства РИА Новости.
Он напомнил, что подорожание стройматериалов ведет к росту цен на жилье. В связи с этим в ситуации поручено разобраться Федеральной антимонопольной службе. Помимо этого, контролировать стоимость стройматериалов будут губернаторы регионов.
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