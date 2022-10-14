Хуснуллин: Дорожные фонды должны быть неприкосновенны

О неприкосновенности дорожных фондов заявил сегодня заместитель Премьер-министра РФ Марат Хуснуллин в ответ на предложение главы Бурятии Алексея Цыденова разрешить использовать средства фондов для покупки техники в регион.

«Нельзя деньги с дорожных фондов тратить никуда, кроме дорог. Регионы, у которых денег не хватает сегодня, захотят технику закупить — непонятно, где и по какой цене, и купят 10 единиц техники, которой ни одной дороги не починят. Дорожный фонд — это „священная корова“, которую трогать не надо, все остальное — это творчество регионов, чтобы деньги на технику находить», — сказал Хуснуллин в ответ на предложение Цыденова.

Алексей Цыденов предложил разрешить использовать средства дорожного фонда для покупки дорожной техники в регион.

«Содержание дорог зависит от наличия или отсутствия техники. Финансирование на муниципальных дорогах незначительное и в итоге подрядчики с техникой на такие контракты не идут, а если увеличить цену контракта с учетом приобретения техники, то мы оплачиваем технику, которую подрядчик после контракта забирает», — пояснил глава Бурятии.