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Строительство
14 октября 2022  19:07
Александр Хевронин

Хуснуллин: Дорожные фонды должны быть неприкосновенны

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О неприкосновенности дорожных фондов заявил сегодня заместитель Премьер-министра РФ Марат Хуснуллин в ответ на предложение главы Бурятии Алексея Цыденова разрешить использовать средства фондов для покупки техники в регион.

«Нельзя деньги с дорожных фондов тратить никуда, кроме дорог. Регионы, у которых денег не хватает сегодня, захотят технику закупить — непонятно, где и по какой цене, и купят 10 единиц техники, которой ни одной дороги не починят. Дорожный фонд — это „священная корова“, которую трогать не надо, все остальное — это творчество регионов, чтобы деньги на технику находить», — сказал Хуснуллин в ответ на предложение Цыденова.

Алексей Цыденов предложил разрешить использовать средства дорожного фонда для покупки дорожной техники в регион.

«Содержание дорог зависит от наличия или отсутствия техники. Финансирование на муниципальных дорогах незначительное и в итоге подрядчики с техникой на такие контракты не идут, а если увеличить цену контракта с учетом приобретения техники, то мы оплачиваем технику, которую подрядчик после контракта забирает», — пояснил глава Бурятии.

#строительство дорог #Марат Хуснуллин #Бурятия
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