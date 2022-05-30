Хуснуллин: Более 700 обманутых дольщиков получат компенсации

По решению наблюдательного совета Фонда развития территорий свыше 700 обманутых дольщиков, которые приобрели квартиры в недостроенных домах, получат компенсации. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства России.

«Мы рассмотрели еще 11 проблемных домов и приняли решение выплатить компенсации 708 дольщикам, которые вложили средства в их строительство», — пояснил вице-премьер.

Отмечается, что дома строили восемь компаний в Приморском, Красноярском и Краснодарском краях, в Ярославской и Томской областях, а также в Удмуртской Республике.

Главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев отметил, что общая сумма выплат дольщикам превысит 2,8 млрд рублей. Это позволит обманутым людям улучшить свои жилищные условия.

Всего решениями наблюдательного совета фонда о выплатах восстановлены права 35,5 тыс. дольщиков по всей России. Они получили компенсации на общую сумму 85,8 млрд рублей.