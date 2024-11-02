Хуснуллин: Более 5 тыс. общественных территорий благоустроили в России с начала года

С начала 2024 года в регионах России благоустроено 2746 общественных и 2417 дворовых территорий. Эта работа проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в составе нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В этом году завершает своё действие национальный проект “Жильё и городская среда„, но программа благоустройства будет продолжена в новом нацпроекте “Инфраструктура для жизни„. В нём в том числе будет решаться задача, поставленная Президентом в указе о национальных целях развития страны, по приведению в порядок не менее 30 тыс. пространств. Мы уже достигли значительных результатов в этой работе. С начала текущего года в стране обновлены 5163 общественные и дворовые территории. Такие места не только благоприятно влияют на внешний облик городов, но и становятся новыми точками притяжения для местных жителей, делают населённые пункты более привлекательными для туризма. Кроме того, стоит отметить, что с каждым годом растёт вовлечённость граждан России в развитие своих населённых пунктов», – сказал он.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, в 2024 году 26,9% россиян от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, где реализуются проекты, приняли участие в развитии комфортной городской среды. Таким образом, количество россиян, задействованных в решении вопросов благоустройства, достигло 24,8 миллиона человек. Среди них 17,2 миллиона человек проголосовали за объекты благоустройства во время всероссийского голосования. Также граждане участвовали в анкетированиях, опросах, дизайн-играх, форумах и других мероприятиях.

«В рамках реализации федерального проекта “Формирование комфортной городской среды„ начиная с 2019 года благоустроено уже свыше 30 тыс. общественных и более 39 тыс. дворовых территорий в 84 регионах нашей страны. При этом качество городской среды в стране выросло в среднем на 20%», – отметил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Также идёт активная работа по реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, в том числе в Республике Дагестан, Рязанской области и ЛНР.

В частности, благодаря федеральному проекту благоустроена историческая часть в селе Рича Республики Дагестан. Там организованы удобные пешеходные зоны, смотровые площадки и созданы места для проведения праздничных мероприятий.

Помимо этого, улучшен облик исторического центра города Касимова Рязанской области, где проведено благоустройство Соборной площади. Также реконструирован парк «Молодая гвардия» города Краснодона ЛНР.