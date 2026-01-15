Хуснуллин: «Более 1,1 тыс. проектов по благоустройству реализовали в России с 2019 года»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с 2019 года было реализовано более 1,1 тыс. проектов-победителей. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, его слова приводит пресс-служба Правительства РФ.

Системная работа по благоустройству продолжается и охватывает как малые города, так и исторические поселения.

Хуснуллин отметил, что конкурс стал действенным инструментом развития небольших населенных пунктов. Он подчеркнул, что к подготовке проектов активно привлекаются сами жители и профессиональное сообщество, благодаря чему создаются пространства, действительно востребованные людьми.

По его оценке, каждый реализованный проект улучшает качество жизни, открывает новые возможности для отдыха, спорта и общения, а также способствует развитию местной экономики. Всего за время проведения конкурса были отобраны 1609 проектов, включая 679 парков, 301 набережную, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана сообщили, что за все время проведения конкурса победителями стали 55 проектов из республики. Из них уже реализованы 42, еще 13 проектов планируется завершить в 2026 году.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что до 2030 года в стране намерены реализовать более 1,6 тысячи проектов-победителей конкурса. Он напомнил, что в прошлом году были расширены условия участия регионов, что позволило значительно увеличить географию проекта.

Файзуллин пояснил, что теперь к конкурсу допускаются населенные пункты с численностью до 300 тысяч человек, включая опорные сельские территории и исторические поселения, которые являются административными центрами субъектов Российской Федерации.

По его словам, конкурс также стимулирует привлечение внебюджетных средств в регионы – от 5 до 25 процентов, что способствует развитию местных проектных команд и повышению их компетенций. Реализация конкурсных проектов, отметил министр, позволила создать 26 730 новых рабочих мест и 6088 объектов коммерческой и предпринимательской активности.

Глава Минстроя подчеркнул, что одной из ключевых задач остается сохранение темпов конкурса, чтобы малые города продолжали участвовать в масштабных преобразованиях.

Работа по благоустройству населенных пунктов ведется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Торжественное награждение победителей конкурса ежегодно проходит на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».