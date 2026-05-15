Хуснуллин: Благодаря «Инфраструктурному меню» введена уже тысяча объектов в РФ

Благодаря федеральному проекту «Инфраструктурное меню» введена уже тысяча различных объектов в России. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании «КазаньФорума».

«Мы создали целый набор финансовых инструментов и назвали "Инфраструктурное меню". Мы регионам предлагаем целый набор инструментов: казначейские кредиты на 15 лет под 3%, облигации государственного банка ДОМ.РФ, которые даем тоже на 15 лет на таких же условиях», – рассказал он.

Хуснуллин отметил, что регионы России также получают прямое финансирование из бюджета при условии софинансирования. «И кредиты, которые регионы вкладывают в развитие инфраструктуры, мы исписываем», – подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что в России создают транспортные коридоры. «Для нас важно связать все опорные пункты дорожной, железнодорожной и автодорожной сети. И наши транспортные маршруты в основном скоординировали. Мы понимаем, как мы будем везти груз, какой груз, откуда, кто и что будет делать», – заявил он.

По словам Хуснуллина, за последний год эксплуатация автодорог повысилась на 11%. «Мы составим шестилетний план развития, согласно которому до всех границ, до каждого погранперехода отремонтируем дороги», – заключил он.