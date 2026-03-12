Хуснуллин анонсировал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России стартовал набор добровольцев для проведения всероссийского голосования за объекты благоустройства. Подать заявку на вступление в волонтерский корпус можно с сегодняшнего дня, 12 марта, на платформе «Добро.PФ». Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Одна из национальных целей развития страны – комфортная и безопасная среда для жизни. Национальный проект „Инфраструктура для жизни“ – неотъемлемый инструмент ее достижения. <...> Важно, чтобы жители сами выбирали, какое место преобразится в их городах. Именно поэтому крайне востребованным стало всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое проводится с 2021 года и за все время собрало 68 млн голосов», – отметил заместитель Председателя Правительства.

По словам Хуснуллина, расширяется география голосования – теперь в ней могут участвовать 1667 муниципальных образований. За все время более 500 тыс. волонтеров внесли свой вклад в благоустройство городов. «Мы высоко ценим их помощь – благодаря активности добровольцев все больше россиян включаются в решение вопросов развития своих городов», – подчеркнул он.

Волонтерская поддержка проекту оказывается шестой год подряд. Задачи добровольцев обсуждались на отчетно-программном форуме «Есть результат!», который проводит партия «Единая Россия» в Ростове-на-Дону. Среди них – рассказывать жителям о дизайн-проектах общественных пространств и помогать проголосовать через федеральный портал госуслуг за понравившийся объект. Также волонтеры отвечают на вопросы граждан – о сроках реализации проектов, о возможности предложить свой объект и так далее.

«<...> когда рядом есть человек, который может объяснить и подсказать, люди гораздо активнее включаются в голосование. В прошлом году в ходе пятого всероссийского онлайн-голосования около 170 тыс. добровольцев приняли участие в его организации и помогли проголосовать 60% граждан: с их помощью было собрано почти 9,5 млн голосов», – проинформировал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

«Волонтерский корпус проекта за шесть лет вырос в разы. Если в 2021 году в нем участвовали чуть больше 11 тыс. волонтеров, то сегодня это уже сотни тысяч людей по всей стране. Такой рост отражает слаженную работу региональных штабов, команды „Добро.РФ“ и высокий запрос людей на участие», – заметил в свою очередь председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике и руководитель экосистемы «Добро.РФ» Артем Метелев.

В 2026 году всероссийское голосование планируется к проведению не только на территориях муниципальных образований с численностью населения, превышающей 20 тыс. человек, но и в муниципалитетах, где расположены опорные населенные пункты. Волонтеры будут знакомить жителей с проектами в информационных точках и общественных пространствах, а также помогут проголосовать в упрощенном формате. Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет, напомнили в пресс-службе Правительства.