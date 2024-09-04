Хуснуллин: 64 региона получили 5 тыс. единиц транспорта для школьных маршрутов

В этом году в России планируется обновить более 920 маршрутов, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям, общей протяженностью 3,1 тыс. км. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Комплексный подход предполагает обновление не только самого дорожного полотна, но и обеспечение дорог необходимой инфраструктурой: переходами, светофорами, барьерными ограждениями, тротуарами, автобусными остановками», — сказано в телеграм-канале Кабмина РФ.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» почти во всех регионах страны.

Продолжается обновление общественного транспорта, в том числе автобусов, работающих на школьных маршрутах. За 2024 год 64 региона получили уже более 5 тыс. новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.