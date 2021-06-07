Хуснуллин: Татарстан — один из лидеров в России по комплексному развитию территорий

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал российские регионы — лидеры по комплексному развитию территорий, в число которых вошел и Татарстан.

«В пятнадцати регионах страны уже приняли специальные законодательные акты для развития этого закона [о комплексном развитии территорий], уже определили десятки площадок, — отметил зампред Правительства РФ. — Лидеры сегодня — Тюмень, Нижний Новгород, Сахалин, Липецкая область, Тула, Казань, Московская область и еще ряд регионов».

По словам Хуснуллина, скорость реализации закона зависит от руководителей регионов и профессионализма команды. Он пояснил, что в конце этого месяца пройдет обучение, во время которого губернаторы узнают, как развивать КРТ, привлекать инвестиции и пользоваться всем набором мер поддержки, предоставляемым государством.

«Про это надо рассказывать, показывать, объяснять на примере готовых нормативных актов», — посчитал Хуснуллин.

Ранее он заявлял, что документы, необходимые для реализации закона о КРТ, должны быть приняты в субъектах РФ до конца 2021 года, пишет «Интерфакс».

В конце 2020-го Президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает единый механизм КРТ и сноса аварийного и ветхого жилья, схожий с программой реновации в Москве.