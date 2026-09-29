Хулигана, вместе с шайкой избившего парней в Заинске, отправили в колонию

Четыре года колонии общего режима получил 22-летний житель Заинска. Его признали виновным в хулиганстве, сообщает Прокуратура Татарстана.

Напомним, инцидент с избиением компании парней в Заинске на улице Ленина произошел 5 октября 2025 года. Как следует из материалов уголовного дела, молодой мужчина вместе с сообщниками избили троих парней, сидевших на лавочке во дворе дома. Проступок хулиганов попал на видео.

Вина подсудимого полностью доказана, приговор вынесен. Уголовное дело в отношении иных соучастников выделено в отдельное производство.