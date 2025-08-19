Худший старт за 14 лет, впереди грозный «Рубин»: сколько осталось Станковичу в «Спартаке»

Вчера стало известно, что на пост главного тренера «Спартака» вместо Деяна Станковича рассматривают Владимира Ивича. За что хотят уволить наставника, какие есть кандидаты, помимо экс-тренера «Краснодара», и сколько Станкович еще сможет продержаться на своем посту - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: spartak.com

Хорошая игра с «Зенитом» не умаляет худший старт за 14 лет

Начало этого сезона РПЛ поистине удивительно. Например, «Зенит» идет на девятом месте, а «Динамо» – на 12-м. Но главный неудачник – «Спартак», который идет на 13-й строчке Премьер-лиги после пяти туров, ниже всех фаворитов в борьбе за чемпионство. Причем это худший старт «красно-белых» с сезона 2011/12 – тогда столичный клуб шел вообще на 16-м месте с четырьмя баллами.

Естественно, из-за этого все активнее ходят слухи об отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Хотя серб, кажется, ненадолго обезопасился, выдав достойный матч с «Зенитом» (2:2). И еще перед той игрой он говорил, что за свое место он не боится.

«Я в таком ключе не думаю, потому что мы профессионалы, мы продолжаем делать то, что делаем, футбол будет продолжаться и после этого матча, поэтому мы уверены в себе. Ни журналисты, ни эксперты не могут ничего в этом поменять, это решает клуб», – сказал тренер «Матч ТВ».

Однако различные инсайды как раз говорят об обратном – Станковичу потихоньку ищут замену. Так, вчера Metaratings.ru сообщил, что на замену сербу может прийти его соотечественник Владимир Ивич.

Фото: fckrasnodar.ru

Ивич – единственный реальный кандидат на тренерское кресло в «Спартаке»

Пока неизвестно, надолго ли Станкович убедил руководство дать ему шанс после игры с «сине-бело-голубыми». Но если его все же попросят уйти – кто может его заменить?

На самом деле, кандидатов не так уж и много. К примеру, можно было бы вернуть Станислава Черчесова, но это уже сделал «Ахмат». Кстати, под его руководством грозненцы хлопнули «Зенит» (1:0). Александр Мостовой вообще заявлял прессе, что даже рассматривать предложение от «красно-белых» не будет. Пытаться вырвать Андрея Талалаева из «Балтики» почти нереально.

Можно пойти на авантюру и привезти тренера-легионера. Но тут возникают нюансы, поскольку наставник может быть не знаком с реалиями РПЛ – лимитом на легионеров, долгой зимней паузой, странным судейством и так далее. А возвращать каких-либо иностранцев тоже не имеет смысла. Например, Мурат Якин и Руй Витория трудятся в сборной Швейцарии и «Панатинаикосе», соответственно. Да и в «Спартаке» они мало что показали.

Доменико Тедеско и Паоло Ваноли, при которых «красно-белые» брали серебро РПЛ и Кубок России, вряд ли подойдут под игровую модель, поскольку в Италии привыкли играть с тремя защитниками, в то время как в «Спартаке» их четыре. Массимо Каррера же после золота в 2017-м потух, а осенью 2018-го его уволили за проваленный сезон 2017/18 – вряд ли по возвращении он поставит хороший футбол. Насчет Гильермо Абаскаля лучше без комментариев, его работа была одной из худших в истории столичного клуба.

Из-за этого с натяжкой остаются лишь два нормальных кандидата – Владимир Ивич и Марко Николич. Второй вряд ли согласится, поскольку в том сезоне тренировал ЦСКА. Да и еврокубки он вряд ли станет менять на работу в РПЛ. А вот Ивич вполне может дать согласие.

Сейчас серб работает в «Аль-Айне», с которым участвовал на Клубном чемпионате мира. И прекрасно знаком с реалиями РПЛ. Переманить его оттуда будет не столь сложно. Но стоит ли?

Фото: fckrasnodar.ru

Ивич – чемпионский тренер, поднимал кризисный «Краснодар»

Тянуть с ответом не будем – да, «Спартаку» стоит присмотреться к кандидатуре Ивича. Во-первых, серб умеет делать команды чемпионами. Это было с ПАОКом (взяли Кубок Греции) и с «Маккаби» (дважды чемпионство Израиля).

Самое главное – специалист умеет работать с кризисными командами. «Краснодар» в сезоне 2022/23 шел на восьмом месте в таблице РПЛ перед зимней паузой. В январе назначили Ивича – клуб завершил сезон на шестой строчке и добрался до финала Кубка России. Зато в следующем финишировали первыми в таблице в первой части сезона. Но по возвращении с перерыва выдали серию неудач и слетели с трона, а наставника уволили. Хотя сообщалось, что расставание произошло не из-за неудач, а личного конфликта с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Но «Краснодар» – это «Краснодар». А что Ивич покажет в «Спартаке»? По составу команда, как минимум, подходит специалисту. Например, при обороне «Краснодар» Галицкого и «Спартак» Станковича используют схему 4-3-3. Разница лишь в том, что у Ивича в оборону спускался Олакунле Олусегун, а у Станковича – Маркиньос. Причем по набору навыков бразилец даже лучше Олусегуна.

Эдуард Сперцян при Ивиче был глубинным плеймейкером. В «Спартаке» на эту роль подходят Эсекьель Барко и Жедсон Фернандеш – оба могут исполнять роль плеймейкера и бить издалека. А еще зимой 2024-го Ивич хотел приобрести в «Краснодар» Пабло Солари, который сейчас как раз играет в «Спартаке».

Не стоит забывать и о мотивации. Ивич наверняка хочет поквитаться с «Краснодаром» за свое увольнение в 2024-м. Поэтому на бумаге приглашение серба – отличное решение.

В любом случае эта сага должна скоро закончиться. Если посмотреть на календарь РПЛ – то уже 23 августа в Казани «Спартак» играет с «Рубином». Думаем, не стоит напоминать, что в том сезоне «красно-белые» как раз «сломали зубы» об команду из Татарстана (1:2) и прервали свою победную серию. Сейчас же москвичи стали слабее, а казанцы, напротив, сильнее. Потом будет «Сочи», где можно зацепить три очка. И затем сразу «Динамо», которое при всей своей блеклости все равно станет испытанием для «красно-белых». Станковичу надо сотворить чудо, чтобы сохранить свое место.